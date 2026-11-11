L'esplosione di Alphadjo Cisse non è passata inosservata fuori dall'Italia. Il centrocampista, a segno nel 2-1 di Marassi e appena chiamato da Roberto Mancini per la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, è finito nel mirino di più di una società straniera. La risposta del Milan, però, sarebbe stata netta. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club rossonero ha già respinto l'interesse del Brighton, una delle società più attente in Europa nello scovare e valorizzare i giovani talenti.

Il giornalista, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato che il Brighton non sarebbe l'unico a essersi fatto avanti: "Il Milan sta rifiutando proposte verbali da diversi club". Si tratta di approcci informali, non di offerte ufficiali, ma il messaggio che arriva da Casa Milan è chiaro: Cisse non è sul mercato.

Il rinnovo come segnale

Il passo successivo, sempre secondo Moretto, sarebbe un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. L'attuale contratto del giocatore scade nel 2030, quindi non c'è alcuna urgenza legata alla scadenza:e a mettere al riparo il club da nuovi assalti, rafforzando la sua posizione in caso di future trattative.

Il giovane centrocampista è diventato in poche settimane uno dei punti fermi della squadra di Ruben Amorim. Nella lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi aveva raccontato il bivio di gennaio, quando era a un passo dal PSV prima di scegliere il Milan, e la decisione di chiudere la stagione in prestito al Catanzaro. Un percorso che ha mostrato tutta la sua solidità anche dopo la gara di Genova, quando ha chiesto che quel livello di rendimento diventi abituale, come riportato in Cisse: "Questa gara deve essere la normalità".

Un colpo della vecchia gestione

Moretto ha anche ricordato da dove nasce l'operazione. A portare Cisse in rossonero è stata la dirigenza precedente, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che riuscì a soffiarlo al PSV quando l'affare con gli olandesi sembrava fatto. Secondo il giornalista, il Milan versò al Verona circa 8 milioni di euro, mentre in passato la richiesta dei gialloblù si era aggirata tra i 4 e i 5 milioni.

Oggi, con il valore del giocatore in netta crescita, quell'investimento appare già ampiamente giustificato. E la decisione di blindarlo arriva in una fase in cui il club sta ridefinendo anche il proprio assetto dirigenziale, tema di cui abbiamo parlato in Krösche al Milan, accordo verbale con Cardinale.

Sul campo, intanto, il Milan si gode il momento. Con 24 punti dopo undici giornate, la squadra di Amorim è quarta e non partiva così bene dalla stagione 2022/23, secondo i dati Opta. Alla ripresa, il 22 novembre a San Siro contro il Frosinone, Cisse sarà ancora una volta uno degli uomini da cui ripartire, con la certezza che il club, per ora, non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare.