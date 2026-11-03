Carlos Passerini, professionista del giornalismo, ha dichiarato sul suo canale Youtube in merito alle ripercussioni della vittoria del Milan nel derby: "Quello che voglio dire è che penso che Cardinale, al di là della reazione naturale e del tutto comprensibile per un successo di questo tipo che ha impressionato tutti, debba comprendere che a gennaio questa squadra necessita di una ristrutturazione.

L'ingresso di un direttore sportivo risulterà fondamentale, ed è ormai chiaro da settimane che sarà Krosche, il quale dovrà portare a un potenziamento della rosa nella prossima sessione invernale. Siamo stati in grado di identificare il limite: questa squadra dispone di dodici-tredici giocatori titolari di qualità, con cui può competere con chiunque, ma è necessario un vero e proprio salto di qualità. La questione è che, abbassando il livello con l'ingresso di riserve, il livello complessivo diminuisce e il Milan si trova in difficoltà. Si trova in difficoltà al punto da non poter competere nel lungo periodo per quella che potrebbe essere la corsa al titolo. I quattro punti di differenza dall'Inter dopo dieci gare indicano che sei ancora all'interno della competizione, ma con dodici giocatori non puoi andare lontano in campionato. Non ci sei riuscito la scorsa stagione quando avevi solo la Serie A da affrontare, ancor di più quest'anno con l'Europa League da gestire in modo totalmente diverso rispetto a quanto fatto finora. A partire dal match di giovedì contro il Ferencvaros, che, secondo il mio punto di vista, è una gara da dentro o fuori, da affrontare mentalmente con il giusto atteggiamento".

Passerini sul mercato rossonero

"Il Milan - ha detto Passerini riguardo al mercato dei trasferimenti - necessita di avere riserve all'altezza, poiché attualmente esiste una netta differenza tra la squadra titolare e la squadra B — o addirittura C — a causa di giocatori che non soddisfano gli standard richiesti. Ci sono molte considerazioni da fare in merito. La società deve prendere decisioni sul futuro di un attaccante di riserva e valutare la posizione di Camarda, determinando se inviarlo in prestito già a gennaio. È indubbio che sia necessario un difensore: lo scorso estate si era pensato a Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona, e non si può escludere che a gennaio non si riesca a ottenere veramente la sua disponibilità. Il Milan deve compiere un passo decisivo in termini strutturali. Il derby di sabato deve fungere da catalizzatore, deve essere la prova evidente che, apportando i giusti rinforzi, si può davvero accelerare il processo di rinascita di questa squadra".