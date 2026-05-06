Ormai sono troppo partite in cui il Milan non ha potuto contare sui suoi attaccanti. Il tempo stringe, mancano tre partite al termine del campionato e gli sbagli non sono ammessi. A tal proposito Ciccio Graziani, durante la Domenica Sportiva, ha valutato la performance del Milan, esprimendosi in questi termini

"Il Milan ha giocatori non all'altezza in attacco. Nkunku è costato 40 milioni, Gimenez è in Italia da un anno e mezzo e non sappiamo ancora quale sia il suo potenziale; hanno ingaggiato Fullkrug, ma il suo rendimento è stato deludente, Pulisic sta attraversando un periodo negativo e non ne comprendiamo le ragioni, e Leao è stato provato come centravanti senza successo. È chiaro che l'allenatore potrebbe migliorare la loro prestazione, ma dobbiamo accettare che non hanno attaccanti in grado di fare la differenza da soli: nella rosa ci sono tre attaccanti che insieme non raggiungono il livello di uno solo. Chi ha fatto queste scelte deve assumersi la responsabilità di riconoscere il proprio fallimento".

Le soluzioni in chiave mercato

Corsa a due per Sorloth

Non soloo l'idea diile lacontinuano a puntare su obiettivi comuni per il calciomercato estivo. L'ultimo nome emerso èattaccante norvegese classe 1996 che è stato eliminato dallacon l'Alla sua seconda stagione con i, il centravanti desidera andarsene quest'estate per trovare maggiore opportunità altrove: questo è ciò che potrebbe offrirgli sia ilSecondo quanto riportato dai giornali,avevano già mostrato interesse perlo scorso Gennaio. L'occasione per un trasferimento si presenta, perché è improbabile che l'attaccante rimanga a: ci sono però alcuni fattori che potrebbero influenzare la situazione. In primo luogo, quale delle due squadre si qualificherà per la, che è sempre un grande richiamo; in secondo luogo, come si comporteràdurante il Mondiale, essendo titolare conin una delle nazionali più promettenti. Attualmente, il valore del giocatore si aggira intorno ai