Milan, Okafor e Aouar nel mirino del club rossonero. E non solo…

Massara e Maldini si stanno dando da fare per il mercato di gennaio, e non solo. L'attaccante svizzero Noah Okafor resta uno degli obiettivi dei rossoneri pe rinforzarsi. Il classe 2000 nella stagione in corso ha messo a segno ben 10 reti finora con il Salisburgo in 22 partite.

Non solo Okafor: Anche Houssem Aouar fa gola al Milan. E non è una novità. Al centrocampista del Lione scadrà il contratto tra 6 mesi e con il club francese non si paventa un eventuale rinnovo. Il giocatore vorrebbe cambiare aria. Adocchiato in passato anche da Real Madrid e Juventus ora il Milan riparte all'attacco su di lui.

Al momento questi due nomi sarebbero quelli più caldi in casa Milan, anche se non si tratta di trattative semplici. Il profilo di Aouar è molto interessante per Stefano Pioli: ben sfruttabile in più ruoli sulla linea mediana. Oltre a Aouar e Okafor spunta anche il nome di Loftus-Cheek. Il Chelsea vorrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2025 ma in caso di un'offerta allettante potrebbero cedere il centrocampista inglese. La dirigenza rossonera lo valuta per giugno. E attenzione anche al belga Jérèmy Doku. Il classe 2002 potrebbe lasciare il Rennes per 15 milioni di euro. Per lui il Milan può essere la soluzione giusta per fare il salto di qualità.