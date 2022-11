Mercato Milan / Colpo nerazzurro: adesso sta girando una news folle

Il mercato è al centro di tante news e varie indiscrezioni che riguardano il Milan. Questo è un periodo molto caldo in tal senso. Approfittando della sosta per il Mondiale in Qatar, i dirigenti delle varie società sono all'opera per intavolare le proprie mosse e il duo Maldini-Massara non fa certo eccezione. Meglio muoversi per tempo e in anticipo, senza il clamore e l'attenzione dei riflettori del calciomercato puntati addosso. Il Milan monitora da vicino la competizione iridata, ma non solo. E le notizie, in alcuni casi, sono veramente clamorose. L'ultima parla addirittura di un possibile colpo nerazzurro che potrebbe concretizzarsi nel prossimo futuro <<<