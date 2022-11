Milan su Okafor: le big sono interessate e il prezzo è in ascesa

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese Tuttosport, la società rossonera ha chiesto informazioni per Noah Okafor. Il ragazzo è un calciatore svizzero, attaccante del Salisburgo di 22 anni. Il suo anno di nascita è infatti il 2000 e le sue prestazioni stanno attirando i riflettori di tutte le big europee. 7 reti in 14 presenze sono il suo biglietto da visita per chiunque stia chiedendo informazioni in merito.

Okafor arriva solo se...

Noah Okafor potrebbe sbarcare a Milanello solo nel caso in cui si verificassero delle specifiche condizioni. I dirigenti rossoneri andrebbero all-in sul centravanti svizzero solo se Rafael Leao decidesse in modo definitivo di non rinnovare il proprio contratto con la società di via Aldo Rossi.C'è da dire che per il momento questa ipotesi è alquanto campata per aria e di conseguenza Noah Okafor non è altro che un semplice profilo attenzionato, come tanti altri, per quanto riguarda le prossime sessioni di calciomercato.