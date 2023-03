Oggi ripresa degli allenamenti per Fiorentina e Milan

Lavori in corso: i giocatori di Milan e Fiorentina riprenderanno gli allenamenti oggi nei rispettivi centri sportivi. Dopo i due giorni di riposo concessi ai suoi ragazzi, mister Pioli rivedrà la squadra oggi a Milanello per la preparazione della sfida di sabato sera alle 20.45 (valida per la 25a giornata di Serie A). Stessa cosa anche per la Viola, reduce dal match di lunedì al Bentegodi contro l'Hellas Verona (terminato 3-0 per gli ospiti). Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno avuto un solo giorno di riposo a differenza dei rossoneri. Da valutare le condizioni di Terzic per sabato. Potrebbe anche rivedersi Riccardo Sottil (dopo un lungo stop). Per quanto riguarda i rossoneri invece da capire se Calabria e Bennacer potranno essere impiegati dal 1' o meno. Saranno decisive le prossime ore per valutare le condizioni dei due giocatori. Infine potrebbe rivedersi anche l'ex giallorosso Alessandro Florenzi nella lista dei convocati di Stefano Pioli.