Il Milan provò ad ingaggiare Immobile: l’agente conferma tutto

Nel corso dei suoi anni a Roma, Ciro ha ricevuto diverse offerte da parte di club italiani e non solo. Tra le società che in passato hanno provato a convincere Immobile c’è anche il Milan. Il suo agente Alessandro Moggi lo ha confermato in un’intervista a calciomercato.com: “L’anno di Yonghong Li il Milan aveva offerto 55 milioni di euro, ma Lotito non l’ha mollato. Ciro è rimasto volentieri alla Lazio, non ha mai forzato per andare via perché è attaccato alla società e si sente parte integrante del progetto“.