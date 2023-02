Demetrio: “Il Milan sta giocando un campionato non all’altezza”

Intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi, l’ex Milan Demetrio Albertini ha fatto il punto sulla stagione dei rossoneri. Sul cammino del Milan in Serie A: “Napoli straordinario, fa una corsa a parte. Il Milan sta...

"Napoli straordinario, fa una corsa a parte. Il Milan sta giocando un campionato non all’altezza, come del resto Inter, Juve, la stessa Atalanta che ho sempre considerato tra le candidate al titolo. Diciotto punti di distacco dalla capolista sono troppi. Il Milan di Pioli ha vinto senza avere esperienza di vittoria, e lo ha pagato in questa stagione. Dopo due anni e mezzo ad altissima intensità, la luce si è spenta all’improvviso e la squadra si è rivelata incapace di gestire il successo. Anche questo fa parte del processo di crescita di un gruppo: tornerà utilissimo la prossima stagione".