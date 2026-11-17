Oggi Mike Maignan sottoposto a esami medici, ma ha già tranquillizzato riguardo al suo stato di salute. Ieri anche Tomori e Loftus-Cheek hanno fatto controlli

Dopo un inizio di ansia, attualmente nella squadra rossonera c'è un maggior senso di ottimismo riguardo alla situazione di Mike Maignan, che ha lasciato il campo durante l'intervallo della partita tra Francia e Turchia a causa di un colpo all'anca e di un lieve fastidio all'adduttore destro. Gli esami sono previsti per oggi pomeriggio, ma sia il calciatore che il personale medico della nazionale francese hanno fornito rassicurazioni nelle ultime ore.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport riporta che Maignan ha informato il club di via Aldo Rossi di non avvertire dolore. Questo è sicuramente un buon segno, ma per avere la certezza che tutto sia in ordine e che il portiere siaregolarmente in campo domenica contro il Frosinone, sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti odierni. Lorenzo Torriani è a disposizione ma Ruben Amorim spera di avere a disposizione il suo capitano già da subito.

Ieri è stata la volta di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, che si sono sottoposti a controlli medici a Londra per verificare il loro recupero. Le notizie provenienti dalla capitale inglese sono positive e tutto sembra proseguire nel modo giusto: la lesione al flessore mediale della coscia destra del difensore sta migliorando e nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi in campo. Rimane da capire se sarà disponibile per la partita contro il Frosinone o se dovrà attendere il successivo impegno in Europa League contro l'Olympiacos. I test hanno dato riscontri favorevoli anche per Loftus-Cheek, che sta recuperando da uno stiramento al flessore sinistro subito a Udine.