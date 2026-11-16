Sulla fascia destra del Belgio ha creato pericoli per tutta la partita, trovando anche la soddisfazione della rete nel finale. Diego Moreira è stato tra i protagonisti del 4-1 con cui la squadra di Mark van Bommel ha superato l'Italia nell'ultima giornata del girone di Nations League. All'80', al termine di un contropiede sviluppato con Doku e De Bruyne, l'esterno del Milan ha trovato la sua prima marcatura con la Nazionale belga.

La partita aveva già preso una direzione precisa. L'Italia di Mancini era passata in vantaggio all'11' con Pio Esposito, ma il Belgio aveva ribaltato il risultato in appena un quarto d'ora grazie a De Cuyper, Ngoy, al primo gol in Nazionale, e Doku. Nel recupero Esposito ha anche fallito un rigore, parato da Lammens. Il successo permette ai belgi di chiudere al secondo posto alle spalle della Francia e qualificarsi alle fasi finali. Gli azzurri, ai quali sarebbe bastato un pareggio, scivolano invece al terzo posto e restano fuori.

Le parole a Sky

Nel dopogara Moreira ha raccontato tutta la sua emozione per la rete, arrivata davanti ai familiari presenti allo stadio. «Spero di segnare altri gol così», ha dichiarato a Sky, prima di elogiare: «È speciale, è un piacere averlo con noi».

Il rossonero ha parlato anche della propria crescita in Italia, sottolineando quanto sia importante confrontarsi in campionato con giocatori di grande esperienza. Si è mostrato inoltre fiducioso sulle possibilità del Milan di risalire in Europa League.

Per l'esterno, arrivato a fine agosto dallo Strasburgo con un contratto di cinque anni, è un'altra tappa positiva in un autunno di crescita. Nei giorni scorsi, dal ritiro del Belgio, Moreira aveva anche parlato della propria valutazione di mercato, indicandola tra i 50 e i 60 milioni. La prestazione di Bruxelles rappresenta un'altra occasione per confermare il valore mostrato finora.

La serata ha riservato una prima volta anche sul fronte italiano. Nella squadra sconfitta ha infatti esordito con la Nazionale maggiore Cisse, entrato al 62' al posto di Scalvini. Per il rossonero, che prima della sosta aveva espresso la voglia di mostrare le proprie qualità, si tratta di un traguardo importante, arrivato però in una serata negativa per gli azzurri. Moreira e Cisse faranno ora ritorno a Milanello, dove Amorim li attende per preparare la sfida contro il Frosinone del 22 novembre.