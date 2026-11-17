Federico Sala, commentatore e giornalista di DAZN, ha condiviso la sua analisi sulla performance del Milan sotto la guida di Amorim e ha citato i suoi elementi chiave come Gila, Modric e Pulisic. Di seguito sono riportati i passaggi delle sue osservazioni riguardo al momento attuale dell'ala americana della squadra rossonera. Pulisic ha infatti recentemente segnato una doppietta con la nazionale statunitense e un gol a Genova indossando la maglia del Milan. Questo è senza dubbio un periodo favorevole, considerando la difficile seconda metàdi stagione trascorsa sotto la direzione di Allegri l’anno precedente:

"Secondo il mio parere, e dopo averlo osservato da vicino a Genova, Pulisic ha riacquistato il suo livello da giocatore del 2025. Non tanto nella parte finale della stagione precedente, ma piuttosto all'inizio con Allegri e nel finale di stagione con Conceiçao. È un atleta dominante, il più rilevante del team insieme a Rabiot. Chris ha la capacità di risultare spesso decisivo in momenti cruciali. Lo vedo in buona forma fisica, prima non era così e anche mentalmente è più sereno. È pieno di fiducia e il modulo di gioco di Amorim lo supporta, riesce a trovare il suo spazio e a contribuire sia con la palla che senza. Sono certo che potrà davvero avere una stagione straordinaria”.