News Milan / Clamoroso Sportitalia, annuncio in diretta: “Ci risulta che…”

Il toto allenatore prosegue in casa Milan , con tante news e diverse indiscrezioni che continuano a rincorrersi di giorno in giorno. Prima il boom Lopetegui , poi la brusca frenata, ora riparte il casting tra nomi vecchi e nuovi. I profili accostati o attenzionati dal club di Via Aldo Rossi sono effettivamente tantissimi. E, come detto, non possono escludersi a priori anche nuove piste e possibili sorprese.

Il tempo però comincia a stringere, soprattutto nella mente della società che vorrebbe chiudere la questione allenatore entro stretto giro di posta, senza tirarla troppo per le lunghe. Anche perché, insieme al nuovo tecnico, il Milan dovrà anche iniziare a programmare le prossime mosse di calciomercato. In estate infatti ci sarà molto da fare e i rossoneri rischiano di partire in ritardo. In questo contesto, particolare attenzione meritano le ultime notizie rivelate in diretta da Sportialia proprio in queste ultime ore, con un possibile grosso colpo di scena che riguarda proprio il nuovo allenatore del Milan <<<