News Milan – Di Marzio dà l’annuncio in diretta Sky: “So che Conte…”

Il Milan è sempre alla ricerca del profilo giusto al quale affidare la panchina a partire dalla prossima stagione. C'è da aprire un nuovo ciclo dopo quello targato Stefano Pioli e la dirigenza rossonera non può permettersi di sbagliare la scelta del nuovo tecnico. In lizza ci sono come al solito diversi nomi, tra vecchi candidati e nuove possibili piste a sorpresa. Da Conceicao a Fonseca, passando per tanti altri profili e arrivando fino al tanto chiacchierato Antonio Conte.