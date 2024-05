Behrami: “Conceicao ci può stare, è uno abbastanza offensivo”

Dopo la vittoria del Milan col Cagliari, a 'Tutti Bravi dal Divano', programma di DAZN hanno parlato di Conceicao. Il parere di Behrami

Stefania Palminteri Redattore 12 maggio - 19:40

Dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari, gli ospiti di 'Tutti Bravi dal Divano', programma di DAZN, hanno parlato del futuro allenatore del Milan. In particolare gli ospiti hanno commentato il possibile arrivo in rossonero di Sergio Conceicao. Il portoghese sarebbe tra i primi candidati per essere il nuovo allenatore del Diavolo- Tra i presenti in studio anche Valon Behrami, ex giocatore tra le altre anche della Lazio. Ecco il suo parere su Conceicao al Milan.

"Un allenatore che ci può stare, è uno offensivo. Gli piace andare in avanti e lasciare esprimere i talenti. Gli piacciono gli uno contro uno. Dipende poi dal mercato. Sui dati analitici non penso sia l'allenatore adatto. Lui cambia in base al momento della partita. Giovane e mediaticamente si presenta bene. Chiunque arrivi sulla panchina del Milan trova una sedia calda. Le aspettative sono alte e al momento si è lontani dall'Inter. Ci sono tante incognite, che prima con Maldini e con Massara le vedevi più strutturate diciamo".

