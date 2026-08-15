Manchester United-Milan, test di lusso a Ferragosto: Amorim cerca la prima vittoria dell’estate

Ferragosto in campo per il Milan. I rossoneri tornano a giocare oggi per la quarta amichevole della loro preparazione estiva e lo faranno contro un avversario che inevitabilmente richiama alla memoria tante notti di calcio europeo: il Manchester United.La squadra di Ruben Amorim scenderà in campo alle 16:45 a Breslavia, in Polonia, per quello che rappresenta uno degli ultimi test prima dell’inizio delle partite ufficiali. Manca infatti appena una settimana all’esordio in Serie A e il tempo degli esperimenti comincia lentamente a finire.

Per il Milan sarà anche l’occasione per provare a conquistare la prima vittoria della nuova gestione. Finora sono arrivati i pareggi contro Celtic e Inter, seguiti dal pesante 3-0 subito nell’ultima amichevole contro il Chelsea. Risultati che in questo momento contano relativamente, ma Amorim si aspetta comunque dei passi avanti, soprattutto sul piano del gioco e della condizione.La sfida avrà inevitabilmente un significato particolare proprio per l’allenatore portoghese, chiamato ad affrontare il suo recente passato. Dall’altra parte ci sarà inoltre uno United più avanti nella preparazione e quindi, almeno sulla carta, con qualche chilometro in più nelle gambe.Non tutti saranno però a disposizione. Rafael Leao non è stato convocato, così come alcuni elementi ormai considerati in uscita e sui quali il club sta cercando una sistemazione.

Le possibili scelte di Amorim

L’idea tattica dovrebbe rimanere quella vista nelle ultime uscite, con il Milan disposto con il 3-4-2-1. Davanti potrebbe partire ancora Gonçalo Ramos, uno dei volti nuovi più attesi, sostenuto da Loftus-Cheek e Musah.In mezzo al campo spazio a Modric e Jashari, mentre sulle corsie dovrebbero agire Chukwueze e Bartesaghi. Resta da capire se ci sarà spazio durante la gara anche per Comotto, uno dei giovani che Amorim sta osservando con maggiore attenzione in questa fase della preparazione.

Davanti a Torriani la linea a tre dovrebbe invece essere composta da Terracciano, De Winter e Pavlovic.Il Manchester United dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Attenzione soprattutto al reparto offensivo, dove Bruno Fernandes, Cunha e Amad Diallo potrebbero muoversi alle spalle di Mbeumo. In mezzo al campo spazio anche al nuovo acquisto Andrey Santos.MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Musah; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Michael Carrick.

Dove vedere Manchester United-Milan

Il calcio d’inizio è fissato per le 16:45. La partita sarà trasmessa sia su Sky sia su DAZN e sarà quindi visibile soltanto dagli abbonati alle due piattaforme. Per quanto riguarda lo streaming, il match potrà essere seguito tramite DAZN oppure attraverso Sky Go.

Per il Milan sarà il penultimo vero banco di prova prima dell’inizio della stagione. Dopo tre amichevoli senza vittorie, Amorim cerca soprattutto segnali dalla squadra. Il risultato, questa volta, comincia però ad avere un peso leggermente diverso: il campionato è ormai dietro l’angolo e domenica 23 agosto, contro il Torino, si farà sul serio.