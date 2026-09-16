Nuno Gomes ha espresso il suo sostegno all’amico e ex compagno Ruben Amorim nel suo ruolo di allenatore del Milan, condividendo le sue opinioni favorevoli sul tecnico

Quella di stasera contro il Benfica segnerà perun ritorno ai suoi inizi. L’attuale allenatore del Milan ha trascorso la maggior parte della sua carriera giocando per il club di Lisbona, con solo un paio di eccezioni all'inizio e alla fine del suo percorso. Non si tratta di una partita qualsiasi. Anche, suo ex compagno sia al Benfica che in Nazionale, ha commentato sull'argomento. Attualmente lavora come assistente nel settore internazionale del club portoghese e ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

L'ex calciatore Nuno Gomes ha espresso giudizi molto favorevoli sulla figura di Amorim, dicendo: "Ritengo che Amorim sia un allenatore eccezionale, perfetto per il Milan e per il calcio italiano. Farà sì che la squadra sviluppi una sua identità, proprio come ha fatto con lo Sporting. Inoltre, si impegnerà per ottenere miglioramenti. Concedetegli del tempo e vi sorprenderà. Non si accontenta mai dei risultati. Era così anche quando giocava. È testardo, quasi fino all’ossessione. Ma in un senso positivo, voglio dire. Sa come entrare nella testa dei calciatori e portarli a dare il massimo. "