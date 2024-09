News Milan – Pedullà sgancia il siluro su Fonseca: “Io vi dico che…”

Una partenza tutt'altro che semplice e lineare quella del nuovo Milan di Fonseca, tra risultati negativi e alcuni "casi" che stanno già infiammando l'ambente rossonero. La partita pareggiata contro la Lazio ha presentato le solite problematiche emerse in queste prime giornate, ma ha anche aperto nuove ferite. Zero vittorie e appena due punti in tre partite, ma a fare più rumore - oltre ai fischi dei tifosi rossoneri al triple fischio - sono anche alcune scelte di Fonseca e soprattutto le conseguenze delle stesse. L'episodio del cooling break con i grandi esclusi Theo Hernandez e Rafael Leao in disparte è stata qualcosa di eclatante e clamoroso, una scena molto forte e mai vista prima. Ovvio che i protagonisti abbiano gettato acqua sul fuoco a fine partita, ma la frattura è evidente e fare finta di niente non sarebbe la soluzione più giusta e salutare per questo Milan. A parlare della questione è stato anche il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che si è espresso in maniera molto dura e netta anche nei confronti di Fonseca <<<