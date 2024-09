Ambrosini: “Emblematica la situazione che si è creata al cooling break”

In esclusiva a Dazn ha parlato Massimo Ambrosini che ha detto: "Inutile che ci giriamo intorno: il malessere è evidente è si è manifestato in una forma abbastanza forte. L'immagine di Theo e Leao che non vanno assieme ai loro compagni al cooling break non è stata bella da vedere a prescindere dal fatto che loro fossero, tra virgolette, giustificati perché erano appena entrati e non avevano bisogno di bere”.