Con la ristrutturazione del Milan, che ha completamente modificato la sua struttura e ha un nuovo allenatore, il club rossonero si prepara a rivoluzionare anche l'attacco, che statistiche alla mano, è stato il reparto meno performante nella scorsa stagione. Attualmente, nessuno sembra sicuro di restare, tranne forse Christopher Nkunku, che sembra adattarsi bene allo stile di gioco di Amorim, per il quale è stato fatto un significativo investimento la scorsa estate. Gli altri giocatori, incluso Christian Pulisic, sono in una situazione incerta.

Oggi, la Gazzetta dello Sport ha affrontato la questione dell’attacco, analizzando la situazione di ogni giocatore, ad eccezione di Niclas Fullkrug, che non è stato acquistato definitivamente e tornerà al West Ham. Il giornale titola: "Il Diavolo ripensa l’attacco. Nkunku incedibile, Gimenez certo in partenza: Pulisic e Leao in bilico". Nel sottotitolo aggiunge: "Per il francese l'occasione di una nuova chance, il messicano in uscita. Cardinale vuole trattenere Chris, ma New York si fa avanti". É previsto anche il rientro di Francesco Camarda, che sarà valutato da Amorim durante il raduno e probabilmente anche durante il tour.

Galli: "Obiettivo Milan? Tornare in Champions League".

Alla fine delle sue riflessioni,ha deciso di non nominare una nuova figura dirigenziale per la gestione dell’area football del Milan. La proprietà ha scelto di rafforzare una gestione collettiva dove le decisioni saranno prese da diversi membri dell’organizzazione.

Ruben Amorim avrà un ruolo fondamentale nella strategia tecnica. Sarà lui a delineare le priorità della squadra, identificando i reparti che necessitano di rinforzi e le qualità dei giocatori da ingaggiare. Lo scouting e l’analisi dei dati saranno responsabili per individuare i profili più adeguati, cercando di mantenere un equilibrio tra qualità sportiva e sostenibilità economica.

Il team decisionale includerà Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e Gerry Cardinale. Inoltre, Zlatan Ibrahimovic continuerà a svolgere il ruolo di Senior Advisor. Nel frattempo, il Corriere dello Sport ha intervistato Filippo Galli, che ha commentato riguardo ai rossoneri: "Una rivoluzione che in verità non è avvenuta. È stato corretto da parte della proprietà adottare una decisione forte e non confermare alcune figure, soprattutto sotto il profilo tecnico. L’obiettivo era raggiungere la qualificazione alla Champions e questo scopo non è stato conseguito. Ma al di là del risultato, conta il processo. E questo processo non ha prodotto risultati. "