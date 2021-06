Nico Gonzalez corre alla Fiorentina. Un anno fa piaceva al Milan

La Fiorentina si assicura le prestazioni di Nicolas Gonzalez. L'argentino, un anno fa, era seguito anche dal Milan

Redazione Il Milanista

La Fiorentina ha messo a segno un colpo di mercato ingaggiando, dallo Stoccarda, Nico Gonzalez. Un'operazione importante per il club viola che ha annunciato l'ingaggio dell'argentino sui propri social:

L'arrivo del classe '98 è il primo di Nicolas Burdisso che è riuscito nell'impresa di trovare l'accordo con il club tedesco favorendo la Viola sul Brighton.

Eppure, una stagione Nico Gonzalez era finito nel radar di via Aldo Rossi che lo seguiva da tempo. L'attaccante, cresciuto nell'Argentinos Juniors, club dove sono calcisticamente nati Maradona e Riquelme, viene ceduto nel 2018 allo Stoccarda. Il club teutonico era rimasto incanto dalle prestazioni del ragazzo che due anni prima aveva contribuito ala promozione del club argentino in Superliga con 4 reti.

Il club della Mercedes-Benz non ci pensa due volte e stacca un assegno da 8,5 milioni di euro. Una cifra importante per un ragazzo giovane che doveva ancora farsi. Le prime prestazioni in Bundesliga sono da dimenticare, nonostante il gol più veloce segnato da subentrato, tanto che lo Stoccarda viene retrocesso in Zweite Divise: la serie B tedesca.

Nel campionato cadetto però la sua stelle ricomincia a brillare e viene schierato da prima punta ma anche da esterno d'attacco, ruoli che gli permettono di segnare 14 gol (capocannoniere della squadra) e contribuire alla promozione in Bundes. Le sue prestazioni non passano inosservate: tanto che il c.t. dell'Argentina lo convoca, nonostante giochi in Serie B preferendolo ad attaccanti più affermati di lui. E ora è tra i protagonisti della formazione argentina in Copa America.

L'anno scorso il Milan inizia a sondare Nico Gonzalez. Sarebbe stato il profilo ideale per la filosofia del Fondo Elliott ma soprattutto per l'uomo che avrebbe dovuto guidare i rossoneri: Rangnick. L'ex Lipsia alla fine è rimasto in Germania, per i meriti dimostrati da Pioli, che in questa stagione ha guidato il club di via Aldo Rossi alla qualificazione in Champions League. Rimane ora da capire se il nuovo attaccante viola sarà un rimpianto per Maldini e Massara, o se il duo mercato ci hanno visto nuovamente bene.