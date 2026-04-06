Verso Napoli-Milan, le probabili formazioni delle due squadre

È il giorno di Napoli-Milan, probabili formazioni e scenari scudetto. Le scelte di Allegri e Conte, possibili sorprese e ballottaggi chiave.

Stasera è in programma una sfida tra seconda e terza in classifica che determinerà anche le possibili ambizioni residue legate allo scudetto. Milan e Napoli si affronteranno forse con qualche piccola motivazione in meno, visto il fatto che l’Inter ieri sera non ha perso punti in una sfida sulla carta difficile contro la Roma.

Nerazzurri che sono riusciti a strapazzare gli avversari, mettendo così fine ad un periodo negativo iniziato con la sconfitta nel derby e proseguito con i pareggi contro Atalanta e Fiorentina, che avevano riaperto leggermente le speranze scudetto delle inseguitrici: Milan e Napoli appunto.

Speranze che rimangono, ma restano appese a un filo e dopo stasera lo saranno solo per una delle due: in caso di pareggio si può dire che i giochi sono chiusi, mentre in caso di vittoria di una delle due, chi vincerà potrà ancora sperare nella rimonta. Con l’Inter impegnata a Como nella prossima giornata, magari sarà possibile rosicchiare anche qualche punto.

Ma tornando alla gara di stasera, vediamo ora quelle che sono le probabili formazioni delle due squadre.

La probabile Milan

Partiamo dai rossoneri: scelte abbastanza annunciate quelle di Allegri, che dovrebbe confermare il solito 3-5-2, con giusto qualche sorpresa dall’inizio in attacco ma con tante alternative da giocarsi a gara in corso.

In porta confermato il capitano Mike Maignan, difesa a tre con De Winter al centro, Tomori alla sua destra e Pavlovic alla sua sinistra.

Centrocampo a cinque con Saelemaekers sulla destra e Bartesaghi sulla sinistra; Modric davanti alla difesa con Fofana e Rabiot ai suoi lati.

In avanti Allegri dovrebbe affidarsi a Fullkrug e Nkunku come coppia d’attacco iniziale. Inizialmente un po’ a sorpresa fuori Pulisic, pronto a subentrare a gara in corso, così come Gimenez che scalpita e Leao recuperato dalla pubalgia.

Rientra in panchina Loftus-Cheek dopo circa un mese e mezzo di assenza, l’unico assente sarà Gabbia che riprenderà ad allenarsi soltanto da martedì.

La probabile Napoli

I padroni di casa affronteranno questo big match col Milan con qualche defezione in difesa ma con rientri pesanti soprattutto a centrocampo. Mancheranno infatti dietro sia Di Lorenzo che Rrahmani. Assenza pesante anche quella di Neres in attacco, ma nell’ultimo periodo Conte ha trovato delle soluzioni alternative per poter fare anche a meno di lui. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, con tutti i centrocampisti più importanti contemporaneamente in campo: due schierati davanti alla difesa e due dietro la punta.

Passando agli uomini, resta qualche ballottaggio. Dubbio in porta con Milinkovic-Savic leggermente favorito su Meret. I tre centrali dovrebbero essere Beukema, Buongiorno e Juan Jesus, anche se c’è Olivera che potrebbe essere impiegato come braccetto sinistro: in quel caso potrebbe finire in panchina Beukema, con Juan Jesus spostato sul centro-destra.

Centrocampo con Politano sulla fascia destra e Spinazzola in ballottaggio con Gutierrez sulla fascia sinistra. Il duo in mezzo dovrebbe essere formato da Lobotka e Anguissa. Mentre i due dietro la punta, liberi di svariare, saranno De Bruyne e McTominay. La posizione più interessante sarà proprio quella di De Bruyne, che non darà punti di riferimento ma spesso tenderà a partire dalla sinistra offensiva.

L’unica punta sarà Rasmus Hojlund. Freccia che probabilmente partirà dalla panchina è il brasiliano Alisson Santos.