Napoli-Milan, di nuovo duello Hojlund-De Winter: c’è aria di rivincita

Napoli-Milan è anche la sfida nella sfida tra Hojlund e De Winter. Il precedente è doloroso ma la crescita del belga cambia le carte in tavola

La sfida in programma stasera tra Napoli e Milan, oltre a essere un match sulla carta equilibrato tra due squadre forti, rispettivamente terza e seconda in classifica, vedrà al suo interno anche tanti duelli individuali. Come spesso succede nel calcio, soprattutto nelle sfide tra squadre che si equivalgono, la differenza alla fine viene determinata anche dalle giocate dei singoli.

In particolare decisivo sarà il centrocampo, sicuramente il reparto chiave della squadra di Conte, che stasera potrà contare su giocatori del calibro di De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka; il Milan risponderà con Rabiot, Modric e Fofana.

Ma c’è un altro duello su cui vogliamo concentrarci e che potrebbe essere decisivo per le sorti del match: quello tra il centravanti del Napoli Rasmus Hojlund e il centrale rossonero Koni De Winter.

Una possibile rivincita dopo Riyad

Duello interessante perché già andato in scena a metà dicembre, quando il Milan affrontò il Napoli a Riyad in semifinale di Supercoppa Italiana. In quell’occasione la spuntò il Napoli, che passò il turno con un 2-0 secco e poi in seguito si aggiudicò anche il trofeo.

Tornando al duello, quella sera venne vinto nettamente da Hojlund, che mise a segno anche il gol del doppio vantaggio andando via proprio a De Winter. Dopo quella partita il centrale rossonero fu oggetto di numerose critiche, ma ora l’aria è completamente cambiata.

Allegri, da dopo quella gara, ha continuato a dargli fiducia e De Winter ha avuto sempre più spazio. Sono passati più di tre mesi da quella sfida, il belga le ha giocate quasi tutte ed è salito di livello gara dopo gara.

De Winter è oggi uno dei pilastri difensivi del Milan: quasi impeccabili le sue prestazioni negli ultimi mesi, là dietro è sempre uno dei migliori. Attualmente sta giocando centrale al posto di Gabbia, ma è a suo agio anche da braccetto. Si è dimostrato un jolly difensivo super affidabile, tanto che probabilmente anche al rientro di Gabbia sarà comunque difficile da togliere.

Si prospetta dunque un nuovo duello con Hojlund, ma stavolta lo scenario è diverso. L’attaccante danese del Napoli si troverà di fronte non proprio esattamente lo stesso giocatore. Per De Winter stesso questa sfida potrebbe essere anche un’occasione per prendersi una rivincita personale e di orgoglio contro chi l’ha messo parecchio in crisi, e per questo potrebbe essere ancora più agguerrito del solito.

Ci aspettiamo una sfida nella sfida molto interessante e da tenere attentamente d’occhio, perché potrebbe risultare determinante anche per l’esito finale del match.