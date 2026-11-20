Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha analizzato il Milan a due giorni dal ritorno in campo della squadra di Ruben Amorim, che affronterà il Frosinone nella Serie A. Ecco le sue considerazioni:

"Ritengo che il Milan non debba attualmente focalizzarsi sulla classifica, ma piuttosto sul percorso intrapreso. Mirare a un posto in Champions League in questo momento potrebbe rivelarsi controproducente. È preferibile restare concentrati sull'immediato. Il derby ha infuso fiducia e la vittoria a Genova è stata di grande importanza. Lo stilecalcistico adottato da Amorim si nota chiaramente e le capacità della squadra stanno migliorando. La priorità adesso deve essere la continuità. È il momento di aspettarsi di più sia dall’allenatore che dai giocatori, poiché osservo il presidente Gerry Cardinale motivato e vicino alla squadra come mai prima. L’ho percepito da vicino prima del derby; è pieno di passione e ambizione, ed è letteralmente esaltato per quella vittoria. La squadra aveva bisogno di avvertire la sua presenza e lui stesso desiderava vivere tali momenti in modo diretto. Sono curioso di scoprire quali saranno le sue prossime mosse. "