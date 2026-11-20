José Mourinho, tecnico del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riguardo al futuro di Endrick, il giovane attaccante brasiliano spesso associato al Milan

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha commentato in conferenza stampa la situazione di Endrick, giovane calciatore brasiliano dei Blancos che è stato accostato, negli ultimi tempi, anche al Milan in vista del calciomercato di gennaio: “Ho una grande stima per Endrick, ma ciò che viene prima è il Real Madrid. Necessitiamo della presenza di Endrick qui e l’allenatore del Real Madrid ha bisogno di lui nella squadra. Questa è la risposta per chi scrive delle notizie e per gli agenti. Se il club dovesse decidere diversamente, accetterò tale decisione. Tuttavia, per me, in qualità di allenatore del Real Madrid, Endrick ha un ruolo significativo. Ho necessità di lui”.

Stando alle ultime notizie, il Real Madrid non ha affatto escluso la possibilità di cedere il brasiliano. In realtà, sembra aver già stabilito il valore del suo cartellino: tra 60 e 70 milioni di euro. I Blancos intendono mantenere un certocontrollo sul calciatore anche in caso di trasferimento definitivo e per questo motivo vorrebbero includere una clausola di riacquisto fissata a 80 milioni, simile a quanto fatto con il Como per Nico Paz. Il Milan e la Roma osservano con interesse, sperando che José Mourinho, che continua a ripetere di non voler lasciare partire Endrick a gennaio e di desiderarlo nella rosa a tutti i costi, possa cambiare idea nelle prossime settimane.