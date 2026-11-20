Il giocatore di centrocampo del Milan, Yunus Musah, ha parlato in esclusiva con i giornalisti di SportMediaset. Eccole sue parole.

Ti consideri un jolly per il Milan?"Un po' meno quest'anno dato che non ho ricoperto molti ruoli, anche se ho la capacità di farlo. Ho avuto l'opportunità di giocare a centrocampo e migliorare in questo ambito".

Cosa ha notato in te Amorim?"Credo abbia esaminato le mie prestazioni passate, poiché sapeva già cosa aspettarsi da me e quali richieste potesse avanzarmi. Ha fatto il suo dovere, ha osservato attentamente, e conosceva già in che modo potesse utilizzare le mie capacità".

Non ti abbiamo mai visto nel ruolo di terzino sinistro al Milan come a Genova: come è venuta fuori questa proposta?"Non ne ho idea (ride, ndr). Questa è una domanda per l'allenatore. Bartesaghi ed Estupinan sono davvero bravi, ma quel giorno lui desiderava un destro schierato sulla sinistra".

Se fosse per te: dove ti immagini?"Mi vedo a giocare in mezzo al campo. Non in una posizione fissa, ma libero di muovermi un po' ovunque, in modo da poter ricevere la palla e abbassarmi, senza essere bloccato in un ruolo specifico".