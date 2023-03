Mourinho: “Se il prossimo fine settimana lo vedessi in Fiorentina-Milan…”

L'ira di José Mourinho in conferenza stampa dopo la sconfitta allo Zini contro la Cremonesedi Ballardini. Queste le dichiarazioni rilasciate dallo Special One al termine della gara. Il commento sull'espulsione: "Se il prossimo fine settimana però vedessi l’arbitro in Serie A in una grande partita come Fiorentina-Milan e non in Serie C o Primavera mentre io sarò fuori non sarò capace di processare questa cosa. Voglio sapere se posso fare qualcosa dal punto di vista legale perché oggi quello che mi ha detto Piccinini, che in parte è vero, so che non lo è. Poi quando sono andato negli spogliatoio lui ha un problema di memoria e si è dimenticato di quello che ha detto. È una situazione personale mia, la cosa importante di oggi è che abbiamo perso, non meritatamente ma sicuramente senza meritare di vincere".