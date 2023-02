Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby: Pioli stravolge tutto

Derby da tutto esaurito a San Siro e cancelli aperti dalle h. 17.45. Il Milan(al momento 6° in campionato a 38 punti con Atalanta e Lazio) affronterà gli uomini di Simone Inzaghi (2° in classifica con 40 punti assieme alla Roma e a -16 dal Napoli sempre più solo in vetta). Nel match di andata del 3 settembre scorso, i rossoneri -che giocavano in casa- hanno avuto la meglio (il match finì per 3-2 a favore del Diavolo), ma c'è da riscattare la sconfitta del derby di Supercoppa in Arabia Saudita (del 18 gennaio scorso) dove l'Inter ha vinto per 3-0 aggiudicandosi il trofeo.