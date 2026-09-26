La sosta internazionale continua a regalare indicazioni interessanti al Milan. Nella seconda serata dedicata agli impegni delle Nazionali, diversi giocatori rossoneri sono scesi in campo e il bilancio è stato positivo. Tra i protagonisti c'è soprattutto Diego Moreira, titolare con il Belgio nella vittoria contro l'Italia all'Olimpico.

Moreira titolare contro l'Italia

Il giovane esterno del Milan ha iniziato dal primo minuto la sfida di Nations League tra Italia e Belgio, terminata 0-2 in favore dei Diavoli Rossi. Moreira è rimasto in campo per quasi un'ora, contribuendo al successo della propria Nazionale.

Per il classe 2004 si tratta di un'altra esperienza importante ad alto livello, dopo il gol realizzato con il Milan contro il Lecce nell'ultima partita prima della sosta. Il suo ingresso nella rosa di Ruben Amorim sta quindi proseguendo attraverso una fase di crescita che comprende anche gli appuntamenti internazionali.

De Winter osserva dalla panchina

Serata diversa per Koni De Winter. Il difensore rossonero era convocato dal Belgio, ma non è stato utilizzato dal commissario tecnico nella gara contro gli Azzurri.

Il Milan potrà così contare su un minutaggio ridotto per il centrale, elemento positivo considerando il lungo periodo di impegni internazionali che attende la squadra di Amorim.

Francia, successo per Maignan e Rabiot

Sorride anche la Francia, che ha conquistato una vittoria per 1-0 sul campo della Turchia. Tra i convocati francesi del Milan figurano Mike Maignan e Adrien Rabiot, protagonisti della nuova stagione rossonera.

La lunga sosta rappresenta per Amorim un periodo particolare: ben 15 giocatori del Milan sono stati convocati dalle rispettive Nazionali e saranno impegnati tra Nations League, qualificazioni e amichevoli.

Amorim aspetta il rientro dei Nazionali

Il tecnico portoghese dovrà quindi attendere il ritorno progressivo dei suoi giocatori a Milanello. Nel frattempo, la squadra arriva alla pausa dopo il netto 3-0 contro il Lecce, risultato che ha permesso ai rossoneri di portarsi a quota 11 punti dopo cinque giornate.

La sosta sarà dunque utile anche per recuperare energie e preparare la ripresa, con il Milan chiamato a confermare quanto mostrato nell'ultima uscita stagionale.