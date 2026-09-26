Il mercato del Milan non sembra destinato a fermarsi completamente con la chiusura della sessione estiva. Tra i profili che continuano a essere accostati ai rossoneri c'è Gonçalo Inácio, difensore centrale dello Sporting Lisbona e vecchia conoscenza di Ruben Amorim. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di via Aldo Rossi non avrebbe abbandonato la pista dopo i contatti avviati nei mesi scorsi.

Un'idea già affrontata in estate

Il nome di Inácio era emerso già durante l'estate, con il Milan che aveva avviato i primi contatti con lo Sporting. La trattativa aveva poi vissuto un'accelerazione nelle ultime ore del mercato, quando il club rossonero avrebbe presentato un'offerta da circa 40 milioni di euro.

L'operazione non si è però concretizzata: lo Sporting aveva infatti posto come condizione la necessità di trovare rapidamente un sostituto del difensore prima di dare il via libera definitivo. La ricerca non è andata a buon fine e il trasferimento è saltato.

Il fattore Amorim

Inácio rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante anche per la conoscenza che Amorim ha del giocatore. Il difensore portoghese è infatti cresciuto nello Sporting proprio durante il periodo in cui l'attuale allenatore del Milan guidava il club di Lisbona.

Il classe 2001 è diventato negli anni un punto di riferimento della squadra portoghese e ha ricoperto anche il ruolo di capitano. Un elemento che potrebbe spiegare l'interesse mantenuto dai rossoneri nei suoi confronti.

Il Milan guarda già al futuro

Al momento non c'è una nuova trattativa ufficiale da considerare chiusa o imminente, ma il nome di Inácio resta sul radar. Il Milan potrebbe quindi tornare a valutare il difensore in futuro, soprattutto qualora le esigenze della rosa dovessero cambiare.

Per Amorim sarebbe inoltre un giocatore già perfettamente conosciuto, elemento che potrebbe facilitare il suo eventuale inserimento nei meccanismi del Milan. Dopo gli investimenti effettuati in estate, la società rossonera continua dunque a tenere monitorate diverse opportunità per il futuro.