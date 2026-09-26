La giornata di oggi porta nuovamente diversi giocatori del Milan lontano da Milanello. Sono infatti tre i rossoneri attesi in campo questa sera, tutti alle 20.45: Luka Modrić con la Croazia, Ardon Jashari con la Svizzera e Yunus Musah con gli Stati Uniti. Per il club sarà quindi un'altra serata da seguire con attenzione durante la sosta internazionale.

Modrić in dubbio con la Croazia

L'appuntamento più atteso riguarda Luka Modrić. Il centrocampista croato dovrebbe affrontare la Repubblica Ceca a Praga nella prima giornata di Nations League, ma la sua presenza resta in dubbio a causa di una sindrome influenzale.

Il commissario tecnico croato ha infatti fatto sapere che una decisione definitiva sul suo impiego sarebbe stata presa nella giornata di oggi. Modrić resta quindi da valutare fino alle ore che precederanno il calcio d'inizio.

Jashari, sfida alla Macedonia del Nord

Anche Ardon Jashari sarà impegnato in Nations League. La Svizzera affronterà la Macedonia del Nord a Skopje alle 20.45.

Per il centrocampista del Milan sarà un'altra occasione per accumulare minuti e continuare il percorso con la Nazionale maggiore, mentre a Milanello seguiranno con attenzione il suo utilizzo in vista della ripresa degli impegni di club.

Musah torna protagonista con gli Stati Uniti

Alla stessa ora scenderà in campo anche Yunus Musah. Gli Stati Uniti affronteranno il Perù in un'amichevole in programma a Orlando.

Il centrocampista rossonero torna così a disposizione della propria Nazionale dopo il periodo di pausa e avrà l'opportunità di mettere minuti nelle gambe durante la sosta.

Il Milan osserva i suoi Nazionali

Dopo gli impegni di Ramos, Pavlovic ed Estupiñán, oggi tocca dunque ad altri tre giocatori rossoneri. La sosta continua a coinvolgere una parte importante della rosa di Ruben Amorim, che dovrà aspettare il rientro dei Nazionali prima di poter lavorare nuovamente con il gruppo al completo.

Nel frattempo, il Milan può seguire da vicino il rendimento dei propri giocatori impegnati con le rispettive selezioni.