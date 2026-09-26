Il Milan guarda già oltre la sosta e comincia a programmare i prossimi mesi. Gerry Cardinale starebbe infatti valutando l’inserimento nell’organigramma di una nuova figura dirigenziale, con l’ipotesi di un direttore sportivo oppure di un Head of Football destinato a lavorare a stretto contatto con Ruben Amorim.

Un nuovo riferimento per Amorim

La possibile novità societaria sarebbe legata soprattutto alla necessità di definire una struttura più precisa in vista delle prossime sessioni di mercato. Il nuovo dirigente, dovrebbe confrontarsi direttamente con Amorim per programmare le operazioni future.

L’obiettivo sarebbe arrivare a gennaio con una strategia già delineata, individuando gli interventi necessari per completare la rosa.

La difesa resta sotto osservazione

Tra le priorità indicate c'è anche il reparto arretrato. Il Milan aveva già provato a intervenire durante l'ultima sessione di mercato, ma l'operazione per Gonçalo Inácio non si è concretizzata. Il difensore dello Sporting era stato al centro di un'offerta da circa 40 milioni di euro, con il club portoghese disposto a discuterne a condizione di trovare rapidamente un sostituto.

La trattativa è quindi saltata, ma il nome del portoghese è rimasto nei radar rossoneri. Inácio è inoltre un giocatore che Amorim conosce molto bene, avendolo allenato allo Sporting.

Tiago Gabriel e Inácio tra i nomi

Le indiscrezioni delle ultime ore riportano anche altri profili valutati dal Milan per il futuro. Calciomercato.it indica Tiago Gabriel come possibile obiettivo per gennaio e Inácio come una pista da considerare soprattutto in vista della prossima stagione.

Si tratta però, al momento, di scenari di mercato e non di operazioni già definite. Il lavoro della società sarà quello di valutare le esigenze della rosa nei prossimi mesi e capire quali interventi siano effettivamente necessari.

Amorim aspetta le risposte della rosa

Intanto il tecnico portoghese dovrà concentrarsi sul lavoro sul campo. Il Milan è reduce dal 3-0 contro il Lecce e dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, mentre diversi giocatori rossoneri sono attualmente impegnati con le rispettive selezioni. Il club ha ufficializzato 15 convocazioni per questa finestra internazionale.

La pausa servirà quindi anche a valutare la rosa a disposizione di Amorim. Da queste risposte dipenderanno, in parte, le eventuali necessità da affrontare durante il mercato invernale.