Luka Modric raggiungerà la sua squadra, il Milan, domenica 2 agosto a Perth per iniziare la preparazione estiva in vista della nuova stagione.

Amorim prosegue

, tecnico del Milan, ha dichiarato in conferenza stampa all'inizio del viaggio della squadra rossonera a Perth riguardo a: “A Perth arriveranno alcuni giocatori che tornano dal Mondiale. È difficile prevedere se Modric parteciperà: l'intenzione è di farlo giocare nelle amichevoli qui, ma non si può mai avere certezza. Quando un nuovo calciatore si unisce a noi, dobbiamo considerare ogni aspetto. Come ho già detto, il nostro obiettivo principale è prepararci per la prima partita della stagione, ma ovviamente desideriamo mostrare i nostri migliori elementi affinché tutti possano vederli e per rafforzare la nostra squadra. Quindi, se devo rispondere, l'intenzione è che Luka giochi, ma alla fine dovremo vedere. Fino a quando continuerà a giocare? Dipende dalla sua volontà. Dall'osservazione della scorsa stagione, può ancora esprimersi a livelli molto elevati. Ha fatto molto bene, non solo durante il campionato, ma anche nel Mondiale. Credo che abbiamo bisogno di esperienza"."Come potete notare, stiamo portando con noi molti giovani e, affinché un giovane possa riuscire, è fondamentale circondarlo di giocatori esperti. Questo è il nostro principale obiettivo. Non riguarda solo la qualità che Modric e gli altri portano alla squadra, ma io desidero una rosa che comprenda anche i giovani, poiché è veramente importante, non solo per il nostro club, ma anche, ad esempio, per la nazionale. È estremamente importante e abbiamo fatto un grande sforzo per mantenere Luka nella nostra squadra. Credo che sia molto contento. E stiamo parlando del Milan: sono certo che chiunque nel mondo ambirebbe a giocare in un club come il nostro, con la nostra storia. Ora dobbiamo progredire, migliorare il nostro gioco e raggiungere un livello superiore".