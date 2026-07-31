Anche Gerry Cardinale ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi. Il proprietario del Milan ha affidato ai canali del club un messaggio di cordoglio per ricordare lo storico capitano rossonero, scomparso oggi all'età di 66 anni.

Le parole del numero uno rossonero vanno oltre i successi conquistati in campo e mettono al centro l'uomo e i valori che Baresi ha rappresentato per tutta la sua vita, diventando un simbolo indelebile della storia del Milan.

Le parole di Gerry Cardinale

"Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del grande Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l'eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell'ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci in silenzio cosa significhi rappresentare questi colori. L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno."