"Naturalmente, il Real Madrid rappresenta la mia casa, è la squadra che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita: ho trascorso 13 anni lì. Scopriremo cosa riserverà il futuro. L'ho affermato in un'intervista recente: è evidente che desidero tornare, ma solo se posso contribuire attivamente al lavoro per il Madrid, non solo per restare nel club, ma per dare supporto in ogni modo possibile": questa è l'aspettativa del centrocampista del Milan Luka Modric riguardo al suo avvenire, durante un colloquio con Cadena Cope dopo il match tra Croazia e Spagna di ieri.

"Tuttavia, devo anche prepararmi e comprendere in quale ambito, con che tipo di ruolo, se il club lo desidererà. . . Ci sono molte variabili che devono allinearsi affinché io possa tornare, ma vedremo, in questo momento non ci sto pensando". Al momento attuale, per Modric non è ancora giunto il momento di ritirarsi definitivamente dal calcio: "Mi sento in forma, ho ancora passione, ambizione e forze. E finché la mia condizione rimarrà questa, desidero continuare a giocare."

"Quanto tempo durerà a questa età? Non sono in grado di dirlo: potrebbero essere due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno, due. . . non ne ho idea. Non voglio fornire una risposta ora e poi pentirmene. Procederò gradualmente, partita dopo partita, mese dopo mese, ascoltando il mio corpo e come mi percepisco, e poi prenderò una decisione con assoluta serenità. Scopriremo quanto tempo durerà: se questo rappresenterà il mio ultimo anno nel calcio oppure se continuerò ancora, non posso saperlo, ma ciò che posso affermare è che mi sento bene e sto ancora godendo il gioco".