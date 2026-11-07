Luka Modric si racconta e ribadisce il proprio legame con il Milan. Il centrocampista croato è il protagonista della copertina di Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, sabato 7 novembre. Nell'intervista il numero 14 rossonero ha affrontato diversi temi, dalla vittoria nel derby contro l'Inter alle ambizioni della squadra di Ruben Amorim, senza dimenticare la scelta di proseguire la propria avventura a Milanello. A 41 anni, la voglia di giocare e vincere è ancora intatta.

Modric a Sportweek: il derby, lo scudetto e l'amore per il Milan

La vittoria contro l'Inter: “È stata una vittoria fantastica e penso sia la nostra miglior prestazione della stagione. Abbiamo meritato questi tre punti che ci servivano tanto anche per il morale e la convinzione nei nostri mezzi. Stiamo crescendo come squadra e, se riusciremo a limitare i cali di rendimento che in una stagione ci sono, avremo chance di lottare per il titolo, che resta il nostro obiettivo. Le idee del mister le stiamo mettendo in pratica sempre meglio, la direzione è quella giusta e il nostro stadio ci trascina: la gente del Milan è incredibile”.

La decisione di continuare a giocare: “Mi sento bene e ho ancora la passione, l’ambizione e le forze. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Al Milan inoltre sono amato, almeno quanto io amo ancora il calcio”.

Il rapporto con Amorim e la scelta di restare: “Non ho avuto dubbi questa estate, dopo aver parlato con Amorim e il club: loro volevano che restassi e io avevo solo bisogno di sentirmi voluto. Il Milan è la mia squadra e voglio aiutare i più giovani a crescere”.