Il Milan vuole voltare pagina. Dopo la pesante sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League, Ruben Amorim è chiamato a trovare immediatamente una risposta in campionato. Domenica 8 novembre, alle ore 15, i rossoneri saranno ospiti del Genoa al Luigi Ferraris, in una trasferta che presenta diverse insidie.

Maignan, Modric e Pulisic: le certezze per ripartire

Tra i ritorni più importanti ci sarà quello di Mike Maignan. Dopo aver saltato la sfida europea per squalifica, il portiere francese riprenderà il proprio posto tra i pali. In difesa, invece, Koni De Winter dovrebbe essere confermato al centro, mentre Mario Gila è pronto a ritrovare una maglia da titolare.

A centrocampo spazio nuovamente a Luka Modric, chiamato a guidare la manovra rossonera. Sulle corsie esterne sono attesi Diego Moreira e Christian Pulisic, mentre Adrien Rabiot dovrebbe agire in posizione più avanzata alle spalle di Gonçalo Ramos.

Il Genoa arriva in fiducia: De Rossi cerca la quarta vittoria

Dall'altra parte ci sarà una squadra che attraversa un momento particolarmente positivo. Il Genoa di Daniele De Rossi ha conquistato tre vittorie consecutive contro Venezia, Juventus e Lecce, ritrovando entusiasmo e risultati dopo un avvio complicato.

Il Milan dovrà quindi prestare grande attenzione, soprattutto considerando il rendimento dei rossoblù davanti al proprio pubblico. I numeri dei precedenti a Marassi sorridono ai rossoneri, imbattuti nelle ultime otto trasferte contro il Genoa, ma la squadra ligure ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di alto livello.

Per Amorim sarà soprattutto una prova di carattere. Dopo il passo falso europeo, il Milan deve dimostrare di aver imparato dagli errori e ritrovare quella compattezza che aveva fatto la differenza nel derby. La trasferta di Genova rappresenta un'occasione importante per ripartire prima della sosta per le nazionali.