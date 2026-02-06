Milan, vicino il riscatto di Pobega dal Bologna: il punto

Il Milan è vicino ad incassare il riscatto di Tommaso Pobega dal Bologna: l’obbligo potrebbe scattare presto. In arrivo 7 milioni.

Nei giorni scorsi si è parlato del riscatto di Alex Jimenez da parte del Bournemouth, che avverrà la prossima settimana, ma ci sono anche altri giocatori rossoneri che sono in procinto di essere riscattati dai rispettivi club che li hanno in prestito e che a fine anno andranno a regalare un bel gruzzolo al Milan da poter spendere sul mercato.

Oltre ai 10 milioni per Jimenez (sarebbero 20, ma la metà va al Real Madrid), il Milan è ormai sicuro di poter incassare anche quelli del Bologna per Tommaso Pobega.

Obbligo di riscatto vicino: cosa manca

L’operazione con la quale Pobega si è trasferito al Bologna quest’estate è quella del prestito con diritto di riscatto, ma con la possibilità che questo possa diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Condizioni che sembrerebbero ormai essere sul punto di essere raggiunte.

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il riscatto scatterà al prossimo punto del Bologna in campionato, con 7 milioni di euro che andranno nelle casse rossonere.