Milan, Ecco l’incasso per Jimenez: le cifre

L'ex esterno rossonero è stato riscattato dal Bournemouth e il Milan si prepara a ricevere il rispettivo incasso

Il Bournemouth ha preso la decisione di acquistare definitivamente l’esterno Alex Jimenez, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Questa è senza dubbio una notizia che sorprenderà positivamente il Milan, il quale potrà contare su un incasso di oltre dieci milioni di euro.

Nella scorsa estate, i rossoneri avevano trasferito l’ex giocatore del Real Madrid in Premier, stabilendo un accordo con il Bournemouth per un prestito con opzione di riscatto che sarebbe diventata obbligatoria al verificarsi di certe condizioni. Queste condizioni sono state rispettate e i rossoneri inglesi stanno per annunciare ufficialmente l’acquisto definitivo.

L’importo complessivo ammonta a 20 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. La metà della somma base sarà destinata al Real Madrid, che aveva mantenuto il 50% su una futura vendita quando ha trasferito il giocatore al Milan, incluse una clausola di riacquisto (mai attivata). Al Milan quindi andranno circa 10 milioni di euro utilizzabili in estate per potenziare la squadra.