Milan, verso l’Inter: Pioli schiera i suoi fedelissimi

MILANO – La probabile formazione rossoneri in vista di Milan-Inter, derby valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti, con Guida quarto uomo; al VAR Mariani con Bindoni nel ruolo di AVAR.

Il Milan non riesce ancora, nonostante siano passati ormai mesi dalla sfida contro il Napoli, a schierare la formazione dei titolarissimi: anche oggi contro l’Inter, infatti, sarà assente Ismael Bennacer, reduce dall’infortunio muscolare subito contro la Stella Rossa. Stefano Pioli, comunque, potrà schierare tutti gli altri suoi fedelissimi, trovando scelte e alternative nella partita fino ad ora più importante della stagione.

Confermato il solito 4-2-3-1. In porta ci sarà, ovviamente, Gigio Donnarumma. Difesa a 4 con il rientro di Calabria a destra e del duo Kjaer-Romagnoli come pacchetto centrale; a completare il reparto Theo Hernandez a sinistra. In mediana torna Kessie, con al suo fianco Tonali che prenderà il posto dell’infortunato Bennacer. Davanti il totem Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Saelemaekers a destra, Rebic (in vantaggio su Leao) a sinistra e Calhanoglu al centro. Torna Brahim Diaz in panchina, non convocato Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Le parole di Pioli

“Ci sono da parte nostra la serenità e la concentrazione giusta. I tifosi sono stati fantastici stamattina, ci supportano sempre così come ci supporta la società. Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile a questo grande appuntamento. Domani vedremo se il nostro lavoro sarà stato efficace. L’obiettivo del Milan è continuare il percorso cominciato e del quale siamo molto soddisfatti. Siamo la squadra più giovane del campionato e probabilmente la vera sorpresa di questa stagione. Sappiamo da dove siamo partiti. Vedremo dove saremo arrivati a fine stagione. Mancano ancora tante partite, non possiamo porci adesso obiettivi a lungo termine. Pensiamo solo alla gara del derby”.