ESCLUSIVA – F. Fontana: “Mi auguro un Milan non spiritoso. Ibra a Sanremo…”

MILANO – I microfoni de ilMilanista.it hanno raggiunto in esclusiva Fabrizio Fontana, un tifoso rossonero alquanto speciale. Il noto comico, attualmente vestito dei panni di Capitan Ventosa in Striscia la Notizia, si è sottoposto ad alcune domande all’immediata vigilia del derby contro l’Inter, valido per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domenica 21 febbraio alle 15.

Sig. Fontana, buonasera! Con quale spirito il Milan deve affrontare questo derby?

Mi auguro che abbia lo spirito giusto e che… non sia spiritoso, nel senso che non faccia ridere!

Che tipo di partita si aspetta?

Essendo tutte e due molto in alto sarà uno spartiacque psicologico più che per i tre punti in palio, sarà importantissimo per la testa dei calciatori.

Secondo lei, sig. Fontana, il Milan può lottare per lo Scudetto?

Lo Scudetto lo vince sicuramente l’Inter. Forza Inter, viva Inter, vi stimo e vi incoraggio! (ride, ndr).

Da uomo di spettacolo, che ne pensa della presenza di Ibrahimovic a Sanremo?

Ibrahimovic a Sanremo le canta e le suona agli amici interisti.

Chi sceglierebbe tra Ibra e Lukaku come spalla in suo spettacolo?

Sicuramente Lukaku che è più empatico come persona, Ibra è più protagonista… quindi preferirei Lukaku.