Milan-Verona, il migliore in campo: super prova di Romagnoli

Milan-Verona, il migliore in campo è Romagnoli

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri in Milan-Verona è Alessio Romagnoli. Il difensore centrale rossonero ha disputato una prova super, reggendo il reparto difensivo con autorevolezza e precisione, non lasciandosi condizionare dalla diffida ma controllandola e gestendola. Risolve, in sostanza, un paio di situazioni molto delicate quando i compagni si sbilanciano, e accade spesso. Sul gol non ha colpe: paga la disattenzione difensiva di Hernandez, poco lucido in fase difensiva. CLICCA QUI>Intanto, ecco il peggiore in campo di Milan-Verona