Milan-Verona, il peggiore in campo: Leao sperduto senza Ibra

Milan-Verona, il peggiore in campo è Leao

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri in Milan-Verona è Rafael Leao. L'attaccante portoghese, schierato come prima punta di movimento al fianco di Rebic nel 4-4-2 milanista, non si è praticamente mai accesso durante tutto l'arco del match. Senza Ibra, il classe 1999 è apparso sperduto e non a suo agio nella posizione di centravanti: serviva prendere un sostituto di Piatek?