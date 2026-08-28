Dopo la vittoria ottenuta all'esordio contro il Torino, il Milan torna in campo questa sera a San Siro per affrontare il Venezia nella seconda giornata di Serie A 2026/27. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45, con Ruben Amorim pronto al debutto davanti al pubblico rossonero.

Il tecnico portoghese sembra intenzionato a dare continuità alle scelte viste nella prima giornata, confermando il 3-4-2-1 e diversi degli uomini che hanno conquistato i tre punti all'Olimpico Grande Torino.

Amorim punta ancora su Cissé

Tra i punti fermi del nuovo Milan c'è sicuramente Alphadjo Cissé, grande protagonista del successo contro il Torino. Il giovane talento dovrebbe essere confermato sulla trequarti insieme a Ruben Loftus-Cheek, alle spalle di Gonçalo Ramos.

In porta spazio ancora a Maignan, mentre davanti al francese la linea difensiva dovrebbe essere composta da Gila, De Winter e Pavlovic. De Winter è comunque in ballottaggio con Gabbia.

Sulle fasce dovrebbero agire Chukwueze ed Estupiñán, mentre in mezzo al campo la situazione è più incerta.

Jashari e Loftus-Cheek, occhio ai ballottaggi

Il principale dubbio riguarda la coppia centrale. Jashari e Musah sono indicati come favoriti, ma Modric resta pronto a insidiare il giovane svizzero. Anche Ruben Loftus-Cheek non ha la certezza assoluta della titolarità, con Rabiot e Saelemaekers che possono giocarsi una maglia.

La sensazione è comunque che Amorim possa scegliere di confermare in larga parte l'undici visto a Torino, dando ancora fiducia ai giocatori che hanno iniziato bene la nuova stagione.

Venezia, Stroppa conferma Adams e Yeboah

Sul fronte Venezia, Giovanni Stroppa dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Tra i pali ci sarà Stankovic, con Schingtienne, Bella-Kotchap e Franjic davanti a lui.

A centrocampo spazio a Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic e Correia, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Adams e Yeboah.

Le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cissé; Gonçalo Ramos. All. Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

Il Milan vuole quindi sfruttare il fattore San Siro per conquistare la seconda vittoria consecutiva e dare ulteriore fiducia al progetto di Amorim. Il Venezia, reduce dal ko contro il Lecce, proverà invece a complicare i piani dei rossoneri.