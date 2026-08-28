Dopo il successo ottenuto all'esordio contro il Torino, il Milan torna in campo per la seconda giornata di Serie A 2026/27. I rossoneri di Ruben Amorim affrontano oggi, venerdì 28 agosto, il Venezia nella prima gara stagionale a San Siro.

Il fischio d'inizio è fissato alle 20.45, con il Milan intenzionato a dare continuità alla vittoria conquistata nella prima giornata e a iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino casalingo.

Dove vedere la partita in TV

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso la piattaforma e i dispositivi compatibili.

Per chi utilizza DAZN tramite Sky, la partita sarà inoltre disponibile sul canale DAZN 1, numero 214 del decoder Sky.

Tutti i dettagli:

Partita: Milan-Venezia

Competizione: Serie A 2026/27

Giornata: 2ª giornata

Data: venerdì 28 agosto 2026

Orario: 20.45

Stadio: San Siro

TV: DAZN

Canale Sky: DAZN 1, canale 214

Dove seguire il match in streaming

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su DAZN, attraverso il sito e l'app ufficiale della piattaforma. Il servizio è disponibile su smartphone, tablet, computer, smart TV e sugli altri dispositivi compatibili.

Diretta testuale su IlMilanista.it

Per tutti i tifosi che non potranno seguire la sfida davanti alla TV, ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta testuale su IlMilanista.it.

La redazione seguirà l'incontro minuto per minuto con aggiornamenti in tempo reale su azioni, occasioni, gol, sostituzioni ed episodi principali della sfida.

Appuntamento quindi alle 20.45 a San Siro, con il Milan di Amorim alla ricerca del secondo successo consecutivo in campionato.