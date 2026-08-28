Il futuro di Rafael Leao sembra sempre più vicino ad una svolta. Nel corso del consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa tra il Milan e l'Aston Villa, spiegando come il portoghese abbia ormai scelto la Premier League.

Il club inglese starebbe intensificando i contatti con la società rossonera per provare a raggiungere un accordo definitivo e chiudere l'operazione nelle ultime ore di mercato.

Moretto: “Leao ha scelto la Premier League”

“Leao è in partenza. Ha già la testa altrove, direzione Premier League”. Parole molto chiare quelle di Moretto, secondo cui l'Aston Villa avrebbe programmato un contatto importante con il Milan per cercare di arrivare alla fumata bianca.

Il portoghese avrebbe inoltre fatto una scelta precisa anche sul piano economico: “L'Aston Villa ieri è stata molto chiara con Leao, gli ha detto che lo stipendio che gli possono garantire non è avvicinabile a quello che ti dà il Galatasaray ma Leao ha dato un segnale forte alle parti, perché accetta di guadagnare meno perché vuole la Premier League e l'Aston Villa”.

Aston Villa, manca ancora l'accordo con il Milan

La situazione tra i club non è però ancora definita. Il Galatasaray avrebbe già trovato un'intesa con il Milan, mentre l'Aston Villa deve ancora completare il proprio assalto.

“Manca l'accordo tra club, anche se quello tra Galatasaray e Milan c'è. L'Aston Villa no, ma sta accelerando per arrivare al dunque e provare al 100% quest'operazione”.

Il giocatore, però, avrebbe già manifestato in maniera netta la propria preferenza. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se il Villa riuscirà a convincere anche il Milan e completare il trasferimento.

Hutchinson tra i possibili sostituti

L'eventuale addio di Leao cambierebbe anche i piani del Milan sul mercato in entrata. Secondo Moretto, il club rossonero sarebbe pronto a intervenire per trovare un sostituto.

“Dalle indicazioni di cui dispongo con l'uscita di Leao il Milan farà un'entrata, che possa sostituire il portoghese”.

La dirigenza continua a cercare soprattutto un trequartista mancino, profilo richiesto anche da Ruben Amorim. Tra i giocatori proposti al Milan c'è Hutchinson, esterno del Nottingham Forest.

“Su Hutchinson è stato proposto. Ad oggi siamo a quel tipo di stage lì, vedremo se sarà un tipo di profilo che può piacere al Milan e che terrà in considerazione per questi ultimi giorni di calciomercato”.

Il mercato rossonero entra quindi nella fase decisiva: Leao spinge per l'Aston Villa e il Milan, in caso di cessione, è pronto a cercare il sostituto, con Hutchinson tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza.