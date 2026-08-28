Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Europa League. L'ex attaccante rossonero ha analizzato il percorso europeo che attende la squadra di Ruben Amorim, soffermandosi anche sul valore della leadership di Franco Baresi e sulle prospettive di Francesco Camarda.

Massaro: “Amorim spiega cosa significa il Milan”

“È una giornata un po' particolare per me, perché rappresento il Milan, ma manca al mio fianco una persona come il nostro, il mio, Capitano Franco Baresi”.

Massaro ha poi sottolineato il lavoro svolto fin qui da Ruben Amorim e l'importanza dei valori trasmessi dal nuovo allenatore: “Al di là del girone, la cosa bella è che ogni giorno Amorim spiega cosa sia il Milan, cosa sia la leadership, cosa vuol dire il senso di appartenenza, cosa ci aspetta sia in campo nazionale che internazionale”.

L'ex attaccante ha quindi commentato il buon avvio della squadra: “La squadra ha iniziato bene la stagione. Conosciamo qualche squadra del girone, altre meno, ma avremo modo di studiarle e cercheremo di fare del nostro meglio in ogni partita”.

“Baresi, la sua leadership si sente ancora”

Il pensiero di Massaro è inevitabilmente tornato anche a Baresi, figura centrale nella storia del Milan e ancora oggi punto di riferimento per l'ambiente rossonero.

“La leadership e il suo senso di appartenenza si sentono. I ragazzi, con un allenatore che sa cosa vuol dire il Milan, lo sanno”.

Massaro promuove Camarda

Infine, Massaro ha parlato del reparto offensivo e della coppia formata da Gonçalo Ramos e Francesco Camarda. In particolare, l'ex attaccante ha espresso grande fiducia nei confronti del giovane talento rossonero.

“Se il mister ha deciso di far tornare a casa Camarda vuol dire che ci crede molto. Ha margini di crescita, lo ha dimostrato nelle amichevoli e può essere utile anche dalla panchina come ero abituato io”.