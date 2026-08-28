Milan-Venezia, le formazioni ufficiali della seconda giornata di Serie A: Amorim conferma Cissé e Ramos, con Modric e Bartesaghi titolari.
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Sono state ufficializzate le formazioni di Milan-Venezia, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Per la prima volta a San Siro da allenatore rossonero, Ruben Amorim conferma il 3-4-2-1 già utilizzato nella vittoria contro il Torino.
Rispetto alla sfida dell'esordio ci sono due novità: Modric e Bartesaghi partono dal primo minuto, mentre Jashari ed Estupiñán si accomodano in panchina.
Milan-Venezia, le formazioni ufficiali
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Gabbia, Diawara, Moreira, Comotto, Jashari, Estupiñán, Rabiot, Saelemaekers, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams. A disposizione: Grandi, Montipò, Gomes Furtado, Halhal, Correia, Sagrado, Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm, Lauerbach, Okoro, Rrahmani. Allenatore: Stroppa.
Amorim si affida quindi ancora a Cissé e Ramos, con l'obiettivo di conquistare il secondo successo consecutivo e iniziare con il piede giusto anche il percorso casalingo del nuovo Milan.
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