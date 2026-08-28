A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Venezia, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2026/27.

Per il tecnico portoghese si tratta della prima partita a San Siro da allenatore del Milan, un appuntamento importante dopo il successo ottenuto all'esordio contro il Torino.

Amorim: “La prima a San Siro è sempre difficile”

“Un giorno speciale, per me da allenatore è importante vincere la partita, poi la prima in casa è sempre difficile”.

Amorim vuole quindi evitare distrazioni e mantenere alta la concentrazione, nonostante l'emozione legata al debutto davanti al pubblico rossonero.

Modric e Bartesaghi titolari

Il tecnico ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno portato a schierare dal primo minuto Luka Modric e Davide Bartesaghi.

“Modric ha l'esperienza per darci maggiore calma nel palleggio. Bartesaghi ha la fisicità per reggere l'uno contro uno”.

Amorim ha poi richiamato la squadra alla massima attenzione: “La cosa più importante è la qualità della squadra, dobbiamo essere umili, non potremo pressare per tutta la partita. Siamo pronti per questa sfida”.

L'addio di Leao: “La squadra è la cosa più importante”

Inevitabile anche una domanda sulla partenza di Rafael Leao, ormai vicino al trasferimento al Galatasaray.

“Se sei qui bisogna che tu sia qui al 100 per cento. La squadra è la cosa più importante, non si tratta solo della qualità del singolo”.

Un messaggio molto chiaro da parte del tecnico portoghese, che punta a costruire un gruppo compatto: “Se vinciamo, se giochiamo bene, tutti saranno giocatori speciali. Questo è ciò che accade nelle grandi squadre”.