A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Venezia, Mario Gila è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida della seconda giornata di Serie A 2026/27.

Per il difensore rossonero sarà una serata particolare, visto che scenderà in campo per la prima volta a San Siro con la maglia del Milan. Una gara resa ancora più speciale dall'omaggio dedicato a Franco Baresi.

Gila: “San Siro è uno stadio speciale”

“Si comincia a sentire subito, prepari la testa per la prima in campionato. Sei di fronte a una tifoseria incredibile, in uno stadio speciale”.

Gila ha poi parlato dell'emozione vissuta dall'ambiente rossonero per la scomparsa di Baresi: “Abbiamo sofferto la perdita di Baresi. Vediamo la maglia sul campo”.

Il difensore ha quindi lanciato un messaggio chiaro in vista della sfida contro il Venezia: “Sarà una serata speciale, dobbiamo dare tutto per i tifosi, per il nostro campionato e onorare Baresi”.

L'obiettivo del Milan è dunque quello di conquistare la seconda vittoria consecutiva e regalare ai propri tifosi una serata da ricordare.